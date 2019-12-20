Если бы их было человек 30, они бы взяли не только Лубянку, но и Кремль — Очевидный и полнейший провал спецслужб.

20.12.2019, 8:44, Разное


Александр Бортников, Владимир Путин, Сергей Нарышкин на вечере в честь Дня работника органов безопасности. Смотрят концерт

Путин, выступая в Кремле в честь Дня работника органов безопасности, заявил, что « растет количество предотвращенных преступлений террористической направленности». Об этом Путин заявил в тоже время,как у главного здания ФСБ в Москве террористы открыли стрельбу и убили силовиков .
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Если я правильно понимаю, трое атакующих вели бой больше часа. Прикинем в уме: если бы их было человек 30, они бы взяли не только Лубянку, но и Кремль. И даже страшно подумать, как обернулось бы дело, если бы они догадались вооружиться пластиковыми стаканчиками.



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