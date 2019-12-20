Турчинов ответил Путину на угрозу Украине: «После этого останутся только «исконно русские» болота»

Бывший секретарь Совбеза Александр Турчинов ответил президенту РФ Владимиру Путину, назвавшему «исконно русскими» юг и восток Украины. Он сравнил российского лидера с Гитлером.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве 19 декабря сделал угрожающее заявление в адрес Украины. Он уверяет, что юг и восток Украины якобы «исконно русские» территории.

По словам Путина, после развала СССР Украине достались территории, к которым она «не имела отношения».

«Исконно русские территории, которые вообще не имеют отношения к Украине, — все Причерноморье, западные российские земли, — были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине». Потому что Украина была сельской территорией, считалось, что это мелко-буржуазные представители крестьян. Их раскулачивали подряд по всей стране. Это странное решение, это все наследие государственного устройства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся», — заявил российский президент.

Экс-секретарь СНБО Турчинов ответил ему на своей странице в Facebook.

«Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области», — написал Турчинов.

Он отметил, что Путин уже не скрывает своего «имперского реваншизма». И это очень серьезная угроза для всей Европы. Экс-секретарь Совбеза напомнил, что в минувшем столетии аналогичные желания Гитлера привели к самой кровавой войне в истории человечества и миллионным жертвам.

«С агрессором нельзя договариваться. Его нужно жестко останавливать и побеждать», — констатировал Турчинов.

На скандальное заявление Путина внимание обратил и украинский журналист Денис Казанский в Facebook.

Он отметил, что президент РФ ссылался на некое решение Ленина подарить УССР регионы «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине». Каких-то документов, подтверждающих его слова, нет. Но важна в данном случае не достоверность, а сигнал, который Путин послал Киеву.

Кремль не отказался от планов подчинить себе Украину и захватить украинские территории.

«Как видим, эта риторика совершенно не зависит от фамилии украинского президента. Дело не в Порошенко или Зеленском. Дело в Украине. Сам факт нашего существования стоит у них поперек горла», — пришел к выводу журналист.

В сети поделились давней фотожабой в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины являются исконно русскими территориями. Фотоколлаж опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз.



«Сегодня «собератель земель русских» в очередной раз свой «оскал» решил показать, заявив, что он с землями Украины разбираться будет. Хочу напомнить агрессору, что когда Московия еще гнилым болотом была, Киевская Русь уже государством была и родственные отношения со всей Европой строила. Как ни крути, но нам украинцам надо держать достойную дистанцию и прочную оборону с этим гибридным вонючим болотом лжи, агрессии и наглости. Прочь от Москвы!», — написала нардеп.

«Кстати, на карте Питера Шенка 1700, время когда Московия начала свою экспансию по отношению к соседям, в ее составе была часть, которая называлась Окраина (Ograina), а вот Украина (UKRANIA) была независимым государством! Украина не окраина! Поэтому не стоит Путину нам и миру свое искаженное воображение навязывать как данность. Московия — это царство кривых зеркал», — добавила Фриз.

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