В США решили повысить возраст покупки сигарет

20.12.2019, 8:44, Новости дня

Конгресс США повысил минимальный возраст приобретения табачных изделий, включая электронные сигареты, с 18 до 21 года.

Как пишет The Wall Street Journal, решение нашло отражение в новом госбюджете, одобренном cенатом. Оно вступит в силу в сентябре 2020 года. По данным газеты, данная мера получила поддержку крупнейших табачных компаний Altria Group и Reynolds American Inc, а также основного производителя электронных сигарет в стране – компании Juul Labs, передает ТАСС.

Данная норма уже действует в 19 американских штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Техас, но в других минимальный возраст приобретения табачных изделий ниже. Сейчас установленный федеральным правительством порог составляет 18 лет.

Напомним, в феврале законопроект, предусматривающий повышение минимального возраста для покупки сигарет до 100 лет, был вынесен на рассмотрение парламента американского штата Гавайи.



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