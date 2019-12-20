Полиция подтвердила факт расстрела прохожего на юго-востоке Москвы

Полиция проверяет обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, днем в четверг в службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении около фитнес-клуба на улице Братиславской.
Полицейские выяснили, что 29-летний пострадавший был доставлен сотрудниками скорой в больницу.
«Госпитализирован с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра», – передает РИА «Новости» сообщение главка.
Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник был ликвидирован.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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