«Нашу семью преследуют призраки-насильники»

Эту историю на днях пояснил пользователь сайта Reddit с ником "error__reboot". По его словам, в их доме происходит настоящая чертовщина. Из-за этого он чувствует, что скоро сойдет с ума и что ему важно выговориться хотя бы в интернете.

Сейчас ему 18 лет, а началось все, когда ему было около 6 лет. И за это время он потерял шестерых членов своей семьи, а их смерти связывает с преследующей его семью нечистой силой, которая живет в их доме.

Все эти люди являлись его близкими родственниками, которые были ему очень дороги, особенно бабушка по отцовской линии.

До 6 лет пользователь жил вместе со своей мамой в другом месте, а потом был вынужден переехать в дом к родственникам. И не успел он переехать, как начали происходить странные вещи.

К примеру он мог ночью проснуться от голоса сестры с кровати рядом и разговаривать с ней некоторое время, а потом узнать, что в ту ночь его сестра спала вообще в другом месте. Или потерять какие-то вещи, а потом найти их вообще в другой части дома.

Все эти происшествия были не более чем странными и они были не такими частыми, чтобы пугать его. Но потом все стало хуже. Они слышали чьи-то шаги на чердаке, при этом все члены семьи либо не были дома вообще, либо были внизу. И на чердак в принципе не мог забраться посторонний, там очень маленькое окно, а вход через дом.

Стало еще хуже, когда умер Крис (его кузен), а незадолго до этого родители автора переехали в другую комнату в доме и потом несколько раз видели как под окнами ходит какой-то странный старик с длинными белыми волосами и разговаривает сам с собой.

А за день до смерти Криса автор задремал поздно вечером и заметил странный сон, который был необычно реальным. Он заметил себя проснувшимся в своей кровати, а на краю его кровати сидела красивая женщина в длинном черном платье и в черных туфлях на каблуках. На шее у нее было жемчужное ожерелье, а волосы лежали аккуратными локонами.

Эта женщина поманила автора рукой и он встал с кровати и пошел за ней. Они дошли до комнаты тети Рут (мамы Криса) и автор заметил там на кровати тети лежащего Криса, который выглядел так, словно спал. Красивая женщина встала над подростком, положила руку автору на плечо и сказала про Криса "Он скоро пойдет с нами".

В этот момент автор проснулся и тут же уже в реальности услышал как Крис и тетя Рут спорят о чем-то. Он прислушался и понял, что Крис утверждает Рут о том, что он слышит какие-то странные голоса. А Рут считала, что Крису все показалось, потому что он тайком курит травку или принимает более серьезные наркотики.

На следующий день отец Криса обнаружил своего сына повесившимся на дереве в лесу, неподалеку от их дома. А спустя несколько дней отец Криса и сам повесился там же.

После этого в доме все как-то резко успокоилось и автор больше не слышал голосов и ни видел необычных снов. Шли годы, автор пошел в среднюю школу в 8 класс и его психика почему-то все больше и больше расшатывалась. Он честно признается, что тоже неоднократно думал о суициде и даже пытался сделать это.

Из-за этого его несколько раз клали в больницу, где кое-как выходили и когда его психическое здоровье стало куда лучше, разрешили ему вернуться к родным домой.

Когда он снова оказался в этом доме, "правила игры" изменились. Теперь все те странные вещи снова вернулись и не просто вернулись, они стали преследовать автора даже когда он время от времени жил в других домах у друзей.

Только теперь автор понял, что с его домом и правда что-то не так, что тут очень мрачная и тяжелая энергетика и что люди, живущие в этом доме, постоянно находятся в нервном напряжении. Друзья автора тоже наотрез отказывались приходить к нему в гости, не называя причин, но автор догадывался, что это тоже все из-за дома.

А потом все стало еще хуже, умерли другие родственники и в этом году произошли особенно пугающие вещи. Сначала на телефон отчима кто-то позвонил с нераспознанного номера и он сразу включил громкую связь, чтобы другие тоже слышали, кто там говорит. Но голоса не последовало, вместо них было что-то странное, словно кто-то нескладно стучал по клавишам клавиатуры.

Потом у всех женщин в доме стали холодеть кончики пальцев. Они говорили, что пальцы так немеют и такие холодные, что в какой-то момент они их вообще не могли чувствовать.

Всех мужчин в этом доме стала сексуально преследовать какая-то сущность и в последнее время сам автор стал страдать от его нападений. Эти последние аномалии и стали той каплей, что заставила его написать свою историю в интернете.

Автор был в своей комнате и только вышел из ванны, поэтому был не одет, лишь с повязанным вокруг пояса полотенцем. И когда он стоял и растирал волосы другим полотенцем, он вдруг ощутил, что кто-то стоит прямо за его спиной и смотрит на него. А потом нечто с силой сорвало с его бедер полотенце, что очень напугало автора.

В ту же ночь, едва он лег в постель, он ощутил, что чья-то рука забралась к нему под одеяло и касается его ног. Он явственно ощущал как рука гладит его по коленям и двигается вверх. У автора началась паника и он начал молиться, а потом вскочил с кровати, побежал в другую комнату за Библией и потом еще около 20 минут вслух читал молитвы из нее.

Заснул он позже лежа на диване и боясь возвращаться в свою спальню. Автор до сих пор не понимает, с чем столкнулся, является ли это призраками, полтергейстом или это какая-то иная злая энергия.

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