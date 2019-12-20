Календарь: 20 декабря — 320 лет назад Петр I учредил Новый год

В этот день в 1699 году российский царь Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января.

Если бы не Петр, мы сегодня встречали 7528-й год от сотворения мира. Своим указом царь-реформатор повелел вести летоисчисление, как в просвещенной Европе, от Рождества Христова. Петр обязал подданных к 1 января Нового 1700 года украсить дома сосновыми и еловыми ветвями, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.

За соблюдением приказа следил лично государь. Отмечать Новый год Петр велел с огнем и громом — на Красной площади был устроен фейерверк, гремели пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов.

К слову, сегодня просвещенная Европа, откуда к нам пришел праздник, в свою очередь переживает реформы — там названия праздников Новый год и Рождество решено заменить толерантным — Сезонное торжество, чтобы не раздражать мигрантов, для которых это чуждый праздник.

Праздники 20 декабря:

День работника органов безопасности Российской Федерации.

Международный день солидарности людей.

События дня:

1408 г. — хан Едигей отступил от стен Москвы, так завершился последний крупный набег на Русь.

1938 г. — в СССР введены трудовые книжки.

1999 г. — Португалия передала Китаю остров Макао.

Именинники:

Алексей, Антон, Лев, Михаил, Сергей, Юлия.

Родились:

Урри Геллер (1946 г.) — израильский иллюзионист, мистификатор и экстрасенс.

Дмитрий Быков (1967 г.) — российский писатель, журналист, поэт, сценарист.

Елизавета Боярская (1985 г.) — российская актриса театра и кино.

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