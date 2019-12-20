Известный актер бросил родную дочь из-за измены жены

61-летний

актер встретился на программе со своей дочерью. Узнав об изменах его бывшей

жены и матери девушки, Новиков заподозрил, что не является отцом Александры.

Актер

сериала «Ивановы-Ивановы» рассказал, что Саша родилась в браке с Ольгой. Супруги развелись в 2006 году из-за измен женщины. Узнав о

предательстве избранницы, Валерий Новиков решил, что Александра не может быть

его родной дочерью. После этого он разорвал все связи с девушкой и вот уже 13

лет не общается с ней.

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