Известный актер бросил родную дочь из-за измены жены

61-летний
актер встретился на программе со своей дочерью. Узнав об изменах его бывшей
жены и матери девушки, Новиков заподозрил, что не является отцом Александры.
Актер
сериала «Ивановы-Ивановы» рассказал, что Саша родилась в браке с Ольгой. Супруги развелись в 2006 году из-за измен женщины. Узнав о
предательстве избранницы, Валерий Новиков решил, что Александра не может быть
его родной дочерью. После этого он разорвал все связи с девушкой и вот уже 13
лет не общается с ней.
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