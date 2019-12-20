Цены на нефть изменились разнонаправленно после роста в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром изменяются разнонаправленно после роста в четверг до максимумов с середины сентября.
Утром в пятницу февральский фьючерс на Brent подорожал на 7 центов – до 66,61 долларов за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели также на 7 центов – до 61,11 доллара за баррель, передает «Интерфакс».
Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.
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