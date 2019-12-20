Подбросивших наркотики задержанному экс-полицейских отправили под суд под Саратовом

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Энгельсское» Саратовской области и двое его подчиненных предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий, связанном с избиением прохожего, которому обвиняемые подбросили наркотики, сообщило областное управление Следственного комитета (СК).

В сообщении на сайте СК указывается, что полицейские 31 октября 2018 года на одной из улиц города Энгельс остановили двух молодых людей, в мобильном телефоне одного из которых нашли адрес «тайниковой закладки» наркотиков.

По версии следствия, когда владелец телефона попросил вернуть его, обвиняемые молодого человека на землю, избили, после чего доставили в отдел полиции. Знакомый потерпевшего сумел сбежать.

Указывается, что в тот же день в отделе полиции начальник отдела передал своему подчиненному наркотик и дал указание вложить его в карман одежды задержанного.

В ходе личного досмотра молодого человека у него обнаружили подброшенный наркотик, что стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении задержанного.

«Несмотря на непризнание обвиняемыми в ходе следствия своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие их в инкриминируемых деяниях, в связи с чем с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Бывшие полицейские обвиняются по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и спецсредств», а экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков также по статьям «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления» и «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием служебного положения, в крупном размере».

Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Правоохранители были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по области.

Ранее дело завели на обвиняемых в подбрасывании наркотиков росгвардейцев.

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