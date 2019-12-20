На Мальте заметили тараканов-мутантов с белыми глазами

Впервые этих тараканов с необычной мутацией нашли в 1950-х годах в угольной шахте Глэморгана, Великобритания. Ученые тогда выяснили, что данные тараканы относятся к американскому виду Periplaneta americana, а их уникальная мутация включала в себя белые глаза, более длинные усики и более короткие тела.

Образцы найденных в шахте тараканов засушили для науки и больше они не встречались нигде.

Но недавно этих самых тараканов снова обнаружили, на этот раз в гробнице старинного кладбища Аддолората в Паоле, на острове Мальта.

Слева высушенный таракан из британской шахты, справа живой аналог с Мальты

Тараканов-мутантов заметил специалист по уничтожению насекомых Арнольд Шиберрас, когда работал на кладбище Аддоларата. Он сразу понял, что это не обычные тараканы, а что-то иное, потому что они двигались куда более шустро. А когда поймал нескольких и осмотрел их, то заметил у них все признаки белоглазой мутации.

Кладбище Аддолората

По слова Шиберраса, мутировавшие виды тараканов часто бывают куда более доминирующими и если они столкнуться с обычными домашними тараканами, то быстро выживут их и займут их нишу.

"Они выживают любых других представителей их собственного вида, а также других насекомых схожих размеров".

Шиберрас уверен, что мальтийские тараканы-мутанты вероятно происходят от той же группы, что и британские из шахты, но как они попали на Мальту, не будучи никем замеченными ранее, сказать затрудняется.

Шиберрас обнаружил в неуказанной гробнице шесть самцов и двух самок и в настоящее время держит их у себя в стеклянном ящике, чтобы проследить, как они будут размножаться далее и какие у них отличительные повадки.

Он уже выяснил, что белоглазые тараканы вероятно совсем слепые, потому что они адаптированы для жизни в темноте и глубоко под землей и их более длинные усики тоже адаптировались для этого.

Он также уже успел отметить, что мутанты размножаются куда быстрее обычных тараканов вида Periplaneta americana и что от двух самок он уже получил более сотни потомков.

У Шиберраса самая большая на Мальте коллекция тараканов, включающая более 130 видов. Несмотря на свою работу по уничтожению насекомых-вредителей, он очень увлечен тараканами и даже хочет в будущем организовать большую выставку, чтобы показать их всем желающим.

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