На Мальте заметили тараканов-мутантов с белыми глазами

20.12.2019, 8:35, Разное

Впервые этих тараканов с необычной мутацией нашли в 1950-х годах в угольной шахте Глэморгана, Великобритания. Ученые тогда выяснили, что данные тараканы относятся к американскому виду Periplaneta americana, а их  уникальная мутация включала в себя белые глаза, более длинные усики и более короткие тела. 

Образцы найденных в шахте тараканов засушили для науки и больше они не встречались нигде. 

Но недавно этих самых тараканов снова обнаружили, на этот раз в гробнице старинного кладбища Аддолората в Паоле, на острове Мальта.

Слева высушенный таракан из британской шахты, справа живой аналог с Мальты

Тараканов-мутантов заметил специалист по уничтожению насекомых Арнольд Шиберрас, когда работал на кладбище Аддоларата. Он сразу понял, что это не обычные тараканы, а что-то иное, потому что они двигались куда более шустро. А когда поймал нескольких и осмотрел их, то заметил у них все признаки белоглазой мутации. 

Кладбище Аддолората

По слова Шиберраса, мутировавшие виды тараканов часто бывают куда более доминирующими и если они столкнуться с обычными домашними тараканами, то быстро выживут их и займут их нишу. 

"Они выживают любых других представителей их собственного вида, а также других насекомых схожих размеров".

Шиберрас уверен, что мальтийские тараканы-мутанты вероятно происходят от той же группы, что и британские из шахты, но как они попали на Мальту, не будучи никем замеченными ранее, сказать затрудняется. 

Шиберрас обнаружил в неуказанной гробнице шесть самцов и двух самок и в настоящее время держит их у себя в стеклянном ящике, чтобы проследить, как они будут размножаться далее и какие у них отличительные повадки.

Он уже выяснил, что белоглазые тараканы вероятно совсем слепые, потому что они адаптированы для жизни в темноте и глубоко под землей и их более длинные усики тоже адаптировались для этого.

Он также уже успел отметить, что мутанты размножаются куда быстрее обычных тараканов вида Periplaneta americana и что от двух самок он уже получил более сотни потомков. 

У Шиберраса самая большая на Мальте коллекция тараканов, включающая более 130 видов. Несмотря на свою работу по уничтожению насекомых-вредителей, он очень увлечен тараканами и даже хочет в будущем организовать большую выставку, чтобы показать их всем желающим. 

Похожие новости:

  • В Воронеж вернулись тараканы
  • Энтомолог из США разглядел на снимках Марса множество насекомых
  • За последние 10 лет в Германии исчезла треть насекомых


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве в 2020 году, говорится в сообщении Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Турнир решено провести в столице после успешного проведения соревнований в 2019 году в Москве. Турнир пройдет 12-16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», говорится в сообщении на сайте BSWW. В 2021 году РФ впервые примет чемпионат […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика