Вы осмелитесь войти в ведьмин круг?

В течение тысяч лет внезапное появление круга грибов считали верным признаком присутствия потусторонних сил. Эти кольца, казалось бы, появлялись в одночасье, иногда перемещались с места на место по непонятным причинам.

Рассказы о тёмных силах, которые, по поверьям, создавали эти аномалии, передавались из поколения в поколение. Создано много легенд и преданий об этих волшебных кольцах.

Размер этих колец варьируется от нескольких сантиметров в диаметре до 50 метров и больше. Кольцо грибов в Белфорте, Франция, считается крупнейшим из когда-либо найденных. Оно составляет примерно 600 метров в диаметре, ему 700 лет.

Иногда может быть несколько колец, они перекрывают друг друга, создавая странные извилистые узоры на траве. Часто трава внутри кольца высохшая и другого цвета, чем трава снаружи.

Легенды о грибных кольцах

Существует много разных верований о волшебных кольцах. По большей части мифы связаны с феями, другими сверхъестественными существами, либо танцами вокруг кольца. Полагали, что кольцо служило дверью в сказочное царство.

Считалось также, что круги грибов были сформированы падающими звёздами, ударами молнии или это была работа ведьм. Эти убеждения сохранялись в XIX веке. Было строгое предупреждение не входить в круг грибов, чтобы не оказаться в королевстве фей, где человека ждёт неминуемая гибель.

Грибные кольца известны по всей Европе. Их называли кольцами магов во Франции и кольцами ведьм в Германии, где они якобы были наиболее активны в Вальпургиеву ночь, 30 апреля. В эту ночь ведьмы, по поверьям, встречаются и проводят торжества в честь прихода весны.

В британской, скандинавской, кельтской и других традиционных европейских культурах считается, что грибные кольца созданы феями или эльфами во время ночных танцев. Такие события были связаны с лунными ночами.

В Шотландии считалось, что феи сидят на грибах или используют их в качестве столов в праздники. В то время как в Уэльсе полагают, что грибы — это зонтики фей. Даже сейчас люди в Уэльсе верят, что кольца обозначают подземную сказочную деревню.

Валлийский фольклор рассматривает кольца, как знак плодородия и богатства. Утверждают, что хорошо пасти скот вокруг них и выращивать сельскохозяйственные культуры.

В отличие от этого, голландские легенды говорят, что бесплодный центр кольца вызван тем, что дьявол поставил там свой бидон с молоком.

В Австрии считают, что летающие драконы создали грибные кольца, и только поганки могут расти вокруг в течение семи лет.

Во Франции верили, что странные круги грибов охраняли гигантские жабы, насылающие проклятие на любого, кто войдёт в кольцо.

Не входите в ведьмин круг!

В старину считали, что надо избегать этих опасных мест, так как они связаны со злобными существами.

Если вы решитесь войти в ведьмин круг, то умрёте молодым, гласят многие легенды. Вы также можете стать невидимым для мира смертных, но будете не в состоянии выйти из кольца. Вы даже можете ослепнуть, или вас заставят танцевать вокруг кольца, пока вы не умрёте от истощения или безумия.

Чтобы избежать этой страшной участи, нужно обежать вокруг кольца 9 раз, но не больше. Говорят, чтобы войти в кольцо и не подвергнуться опасности, можно двигаться внутри кольца во время полной луны, но только в направлении, в котором движется солнце в течение дня. Если вы сделаете это, то можете услышать, как феи танцуют под землей.

Также можно перевернуть шляпу задом наперёд, чтобы запутать фей, и они не причинят вам вреда.

Может ли наука объяснить тайну ведьминых кругов?

Этот природный феномен хорошо известен. Грибница растёт в плодородных, влажных почвах. В хороших условиях из спор будут развиваться грибы (самый известный съедобный гриб — шотландские опята или шампиньоны).

Грибы выходят из-под земли и создают кольцо. Грибница, двигаясь от центра наружу и получая питание от органической материи, разлагается в процессе передвижения под землёй.

Мёртвая грибница образует плотный, водоотталкивающий слой, который препятствует поступлению питательных веществ и влаги на поверхность. В конце концов, земля и растительность внутри кольца иссушаются и умирают, но с внешней стороны кольца трава остаётся сочной и зелёной, так как грибница, разлагаясь, высвобождает удобрения.

Этот цикл может продолжаться в течение многих столетий. Кольцо растёт и уменьшается, передвигаясь по местности, радуя одних людей и пугая других.

Круги грибов в Африке?

Учёные до сих пор не могут объяснить так называемые волшебные круги в Африке. В Намибии, в южной части Африки, на песчаных почвах образуются округлые пятна по неизвестным причинам.

Круги выглядят, как грибница, они исчезают через несколько десятилетий. Но учёные исключают рост грибов в засушливой местности. Местные предания объясняют их работой духов и богов природы.

Можно ли избавиться от ведьминого круга?

К ужасу и разочарованию тех, кто ищет безупречные лужайки, избавление от волшебного кольца — дело очень сложное.

Чтобы остановить распространение грибницы, следует собирать грибы сразу, как только они появляются. Можно также попробовать удалить грибницу и испорченную почву, но для этого придётся копать довольно глубоко, а потом засыпать яму свежей почвой.

Возможно, проще просто обратиться к феям?

Источник: "Великая Эпоха" / epochtimes.ru

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