Два сотрудника ФСБ получили тяжёлые ранения в результате стрельбы на Лубянке — Минздрав

По данным RT, стрельба в приёмной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий Мост, 23 произошла в 18:10.
Трое неизвестных ворвались в здание приёмной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приёмной двое нападавших были убиты. Один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приёмной.
Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий Мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вёл огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОНа. В ходе перестрелки в 19:15 преступник был убит. По данным ФСБ РФ, личности убитых устанавливаются.
По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт
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