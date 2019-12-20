Подтверждена гибель сотрудника ФСБ в перестрелке на Лубянке

20.12.2019, 8:33, Новости дня

В результате стрельбы возле здания ФСБ в центре Москвы неподалеку от Лубянки погиб сотрудник спецслужбы, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Как ранее сообщал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибший — сотрудник комендатуры ФСБ.

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, его личность устанавливается. При этом в ряде СМИ сообщалось о трех нападавших.

В Минздраве сообщали, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения. По версии различных источников, в ходе перестрелки погибли от одного до трех человек.



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