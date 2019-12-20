Рубль побил доллар и евро

Центральный Банк России опубликовал последние данные о торгах на бирже. Отечественная валюта укрепляет позиции после недавнего падения. Официальный курс рубля на сегодня, 20 декабря, составляет 62,52 за доллар и 69,58 за евро.
Однако аналитики предупреждают: радоваться россиянам пока рано. К концу недели отечественная валюта будет тяготеть к ослаблению. Падению рубля будет способствовать недавнее снижение ключевой ставки ЦБ, передает «Коммерсантъ».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве в 2020 году, говорится в сообщении Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Турнир решено провести в столице после успешного проведения соревнований в 2019 году в Москве. Турнир пройдет 12-16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», говорится в сообщении на сайте BSWW. В 2021 году РФ впервые примет чемпионат […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Депутата задержали по делу о хищении 20 млн рублей у «Газпрома» в Ленобласти / 17 декабря
- Роспотребнадзор дал совет по профилактике инсультов / 29 октября
- Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США / 3 ноября
- В Карпатах выпало 15 см снега / 2 декабря
- Москвичей предупредили о сильном ветре / 5 ноября
- ПСЖ разгромил «Брюгге», «Манчестер Сити» в матче с шестью голами победил «Аталанту». Результаты третьего тура Лиги чемпионов / 23 октября
- Stratfor — РФ и Китай строят новую Антанту / 29 октября
- На основе побочных продуктов зеленого чая создали искусственную кожу / 6 ноября