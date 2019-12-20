Рубль побил доллар и евро

Центральный Банк России опубликовал последние данные о торгах на бирже. Отечественная валюта укрепляет позиции после недавнего падения. Официальный курс рубля на сегодня, 20 декабря, составляет 62,52 за доллар и 69,58 за евро.

Однако аналитики предупреждают: радоваться россиянам пока рано. К концу недели отечественная валюта будет тяготеть к ослаблению. Падению рубля будет способствовать недавнее снижение ключевой ставки ЦБ, передает «Коммерсантъ».

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