Маньяк попытался изнасиловать школьницу на улице в Омске

20.12.2019, 8:26, Новости дня

В Омске маньяк попытался изнасиловать школьницу на улице, сообщили местные СМИ.

Как информирует Om1.ru, инцидент произошел, когда девочка возвращалась домой с тренировки. К ребенку сзади подошел неизвестный, схватил ее и полез руками к ней под одежду.

Девочка закричала, чем и спугнула злоумышленника, который скрылся с места происшествия.

Напомним, в октябре в Ростовской области пенсионера задержали за изнасилование внучки.



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