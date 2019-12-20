Бакалавр по биохимии выиграла конкурс «Мисс Америка»

Победительницей конкурса «Мисс Америка» стала бакалавр по биохимии Камилль Шрайер из штата Виргиния, информирует телеканал CNN.
Шрайер окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики, передает РИА «Новости».
Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов – отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.
Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тыс. долларов и возможность в течение года «работать» мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.
В 2018 году организаторы объявили, что перестанут оценивать женщин по их внешнему виду и, в частности, отменили дефиле в купальниках.
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