РСЗО «Торнадо-Г» решили усовершенствовать

Концерн «Техмаш» ведет работы по совершенствованию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» калибра 122 мм, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.
«Учитывая высокие технические характеристики боевой машины и реактивных снарядов РСЗО нового поколения, считаем, что у «Торнадо-С», так же, как и у «Торнадо-Г», достаточно хорошие перспективы продвижения на международные рынки. Тем более мы не стоим на месте. Сейчас ведем работы по дальнейшему совершенствованию 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г», – передает ТАСС слова Лепина.
Напомним, в апреле в Минобороны поступила партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», построенного предприятием «Мотовилихинские заводы» из Перми.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве в 2020 году, говорится в сообщении Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Турнир решено провести в столице после успешного проведения соревнований в 2019 году в Москве. Турнир пройдет 12-16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», говорится в сообщении на сайте BSWW. В 2021 году РФ впервые примет чемпионат […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Региональные власти обеспечат жильем детей репрессированных / 10 декабря
- Топ-менеджер фонда дочери Путина стала стала омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний / 11 декабря
- Эксперт: WADA не будет принимать мер в отношении РУСАДА / 7 ноября
- Рада в первом чтении поддержала законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли / 15 ноября
- Сутки на Донбассе. Шесть обстрелов, трое украинских военных травмированы / 22 ноября
- Захарова: Как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники? / 22 ноября
- Гаджеты: Новый сенсор от Sony IMX686 показал фотографии высокого качества / 11 ноября
- Сомнолог: Россияне спят хуже иностранцев / 20 ноября