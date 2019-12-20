РСЗО «Торнадо-Г» решили усовершенствовать

20.12.2019, 8:19, Новости дня

Концерн «Техмаш» ведет работы по совершенствованию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» калибра 122 мм, сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.

«Учитывая высокие технические характеристики боевой машины и реактивных снарядов РСЗО нового поколения, считаем, что у «Торнадо-С», так же, как и у «Торнадо-Г», достаточно хорошие перспективы продвижения на международные рынки. Тем более мы не стоим на месте. Сейчас ведем работы по дальнейшему совершенствованию 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г», – передает ТАСС слова Лепина.

Напомним, в апреле в Минобороны поступила партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», построенного предприятием «Мотовилихинские заводы» из Перми.



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