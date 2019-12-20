Боевики 19 декабря только однажды открывали огонь по украинским военным

В прошлые сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел зафиксировали рядом с населенным пунктом Троицкое, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

С начала новых суток российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС в районе Невельского и Славного, подчеркнули в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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