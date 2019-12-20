Политика: Путин не простил Ленину развала России

Государственное устройство РФ не должно повторять негативный советский опыт — становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам.

Владимир Путин на пресс-конференции не раз вспоминал СССР – в основном, правда, потому, что его спрашивали об этом журналисты. Одним из самых интересных стал его ответ на вопрос, отсылавший к его же недавнему высказыванию на заседании Совета по правам человека.

Тогда, 10 декабря, Путину предложили придумать Россию заново и он вспомнил Ленина, который однажды так уже сделал – «создал структуру государственную, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Сейчас журналист «Коммерсанта» напомнил Путину про эти слова и попытался спровоцировать президента на сенсацию, десятый раз за последние годы спросив его про вынос тела Ленина из Мавзолея.

Путин на провокацию не поддался:

«Не нужно трогать, во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, советских лет. А Советский Союз, так или иначе, безусловно связан с вождем мирового пролетариата Владимира Ильичом Лениным. Поэтому туда очень забираться – зачем? Надо просто идти вперед, и всё, и развиваться активно».

Президент последователен в своем отношении к захоронению Ленина – он говорил также и в начале века. А вот его отношение к делам Ленина меняется – точнее все более становится более критичным. Это видно по его высказываниям в последние годы – и сегодня он снова, но уже очень подробно объяснил свою позицию.

Начал с того, что охарактеризовал Ленина не как государственного деятеля – а как революционера.

«И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства – оно было строго централизованным, унитарным. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

Вот смотрите, строго централизованное государство – в конфедерацию фактически, с правом выхода и с привязкой этносов к территории. Но даже территории были нарезаны так, что не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас еще между бывшими республиками Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек. Стоит только отпустить на секунду — мало не покажется. Это первое.

Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли российские), были переданы Украине со странной формулировкой «для увеличения процентного соотношения пролетариата на Украине»…. Это несколько странноватое решение. Но тем не менее оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся».

По сути Путин развил свою же собственную мысль четырехлетней давности. Тогда он сказал, что Ленин «заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом», и имел ввиду как раз федеративное устройство СССР.

Действительно, ленинская модель образования СССР в 1922 году аукнулась развалом страны, то есть исторической РФ в 1991 году, когда на фоне шараханий перестройки часть республики ударилась в сепаратизм, а федеральный центр своей бестолковой политикой лишь усугубил положение. Понятно, что Ленин не имел ввиду развала страны. А оправдывая его, теперь даже говорят о том, что он таким образом собрал ее, хотя это и неправда. Развалившуюся Россию большевики собрали военным путем и дальше уже выбирали формы устройства государства, почему и возник спор униониста Сталина с федералистом Лениным. Для Ленина была важная мировая революция, то есть он реально рассматривал СССР как ядро будущего всепланетного пролетарского государства.

Другое дело, что уже вскоре после смерти Ленина в руководстве страны победили те, кто делал однозначную ставку на СССР, а не на мировую революцию – сталинская партия. Однако мина федерализации (юридически даже конфедерации, потому что республики имели право выхода) осталась и в дальнейших конституциях СССР.

Понятно, что государство при этом было единым и управлялось из единого центра, но тут возникает вторая проблема «ленинского наследства», которую в четверг тоже критиковал Путин:

«Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в Конституции кочевало это из одного Основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться — за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду».

Да, статья 6-я о руководящей роли КПСС была убрана из конституции буквально накануне распада СССР. Но еще важнее, что именно партийные органы были фактически главными структурами власти на всех уровнях. И центральном, московском, и в союзных республиках, и в областях и городах. Государство стало заложником партии, хотя, понятно, что ни Ленину, ни тем более Сталину так не казалось.

Но исходя из исторического опыта видно, в чем была ошибка. Именно поэтому Путин сегодня специально объяснил, как он пришел к своей нынешней точке зрения:

«Я длительное время проработал в разведке, которая была составной частью очень политизированной организации — КГБ СССР (Путин имел ввиду, что ЧК называли «боевым отрядом партии – ВЗГЛЯД), и у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще и геополитическая. Она совершенно не учитывалась при создании Советского Союза. Все было очень политизировано в свое время. Партия начала разваливаться, повторяю, и все, страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это ошибка. Абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве».

То есть, только став главой России, собрав ее и пытаясь развивать дальше, Путин понял и увидел, даже почувствовал на себе, в чем были ошибки Ленина при конструировании, а точнее переделке исторической РФ в СССР. Да, понимание того, что развал СССР — это главная геополитическая катастрофа XX века было у Путина еще до того, как он стал президентом. Но только в Кремле ему пришлось столкнулся с тем, что на каждом шагу он имеет дело с ленинским наследием, с той самой переделкой унитарной РФ в лоскутную, федеративную, конфедеративную.

Потому что и разбегание губерний в 90-е, и война на Кавказе, и нынешний конфликт вокруг Украины – все это следствия распада СССР. В котором виноват не Ленин, его создатель, но сама модель, положенная в основу функционирования советской власти: партийное руководство в юридически конфедеративной стране. Путин, как человек, вынужденный бороться с последствиями распада СССР, как никто имеет право давать оценки ленинскому государственному строительству.

Да и как патриот СССР, то есть, исторической России, тоже. Не случайно, отвечая сегодня на один из вопросов (о праздновании юбилея Победы), президент сказал: «Я жалею, что нет Советского Союза».

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