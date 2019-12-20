Тренер рассказал о странностях в поведении открывшего стрельбу на Лубянке

Один из тренеров стрелкового клуба ДОСААФ рассказал о личности подозреваемого в стрельбе на Лубянке, отметив странность в его поведении.
Тренер рассказал, что мужчина занимался в московском тире на Поклонной горе, где учился стрелять из нарезного оружия, передает «Комсомольская правда».
При этом стрелял он плохо, так как ходил в клуб всего три месяца. При этом во время занятий он категорически отказывался снимать длинную черную парку во время стрельбы, заявляя, что ему «так удобно».
Отмечается, что у мужчины был собственный нарезной карабин, а к нему – все необходимые документы. До этого он владел гладкоствольным нарезным охотничьим ружьем.
«Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», – отметили в клубе.
Член следственной группы сообщил, что при обыске в квартире подозреваемого в Подольске был найден арсенал оружия, причем все было вполне официально зарегистрировано: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное.
Кроме самого оружия, в квартире хранилось много патронов, а также два автоматных магазина, полностью снаряженных.
Мать подозреваемого рассказала, что в последние годы тот «работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился». При этом он «общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски».
Напомним, вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован.
По данным СМИ, им оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.
Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.
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