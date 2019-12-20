Пригожин нанес неожиданный удар Фриске

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Последнее: Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины в получении неправомерной выгоды. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба НАБУ. «Подозрение бывшему первому заместителю председателя ДМС сообщено в уголовном производстве, в котором осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, выполнявших специальное задание по раскрытию преступной […]
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