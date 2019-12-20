Американцы оценили «русский Cybertruck»

Американские пользователи Сети оценили сделанную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109 «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска.
Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Ролик вызвал интерес у пользователей со всего мира, включая США, передает РИА «Новости».
Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4
— World of Engineering (@engineers_feed) December 19, 2019
«Tesla скрыто тестирует новую модель?» – спросил пользователь BlaqCloud.
«Русские хакеры?» – пошутил Barry Soetoro.
«Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании) в России?» – поинтересовался HybridAire.
«Такой же некрасивый, как у Илона», – заметил eliock.
При этом многие пользователи оценили произведение российских блогеров, в шутку высказавшись о желании приобрести подобную «копию» Cybertruck.
Напомним, 22 ноября основатель компании Tesla Илон Маск представил пикап Cybertruck грузоподъемностью 1,5 тонны и стоимостью от 40 тыс. долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины в получении неправомерной выгоды. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба НАБУ. «Подозрение бывшему первому заместителю председателя ДМС сообщено в уголовном производстве, в котором осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, выполнявших специальное задание по раскрытию преступной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей / 21 ноября
- «Красная кнопка против рынка земли». Нардеп от «Слуги народа» Скороход заявила, что из-за ее голосований задержали ее мужа / 14 ноября
- Independent — европейские компании нашли способ наживаться на борьбе с нелегальной миграцией / 12 ноября
- Названы сроки передачи флоту подлодки «Петропавловск-Камчатский» / 21 ноября
- В Госдуме придумали альтернативу смертной казни / 16 декабря
- Турция нашла в Сирии «золотую жилу» для разведки против ИГ / 5 ноября
- Гаджеты: Полноприводный электромобиль на базе Nissan Leaf Plus, мощностью 227 кВт / 28 октября
- В РФ разрешили демонстрацию свастики в просветительских целях / 2 декабря