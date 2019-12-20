Американцы оценили «русский Cybertruck»

Американские пользователи Сети оценили сделанную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109 «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla Илона Маска.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, стилизованный под новинку от Tesla, проезжающий по МКАД. Ролик вызвал интерес у пользователей со всего мира, включая США, передает РИА «Новости».

Meanwhile in Russia pic.twitter.com/2GYFZOo0S4

— World of Engineering (@engineers_feed) December 19, 2019

«Tesla скрыто тестирует новую модель?» – спросил пользователь BlaqCloud.

«Русские хакеры?» – пошутил Barry Soetoro.

«Итак, Илон Маск, когда Tesla открыла Gigafactory 5 (название заводов компании) в России?» – поинтересовался HybridAire.

«Такой же некрасивый, как у Илона», – заметил eliock.

При этом многие пользователи оценили произведение российских блогеров, в шутку высказавшись о желании приобрести подобную «копию» Cybertruck.

Напомним, 22 ноября основатель компании Tesla Илон Маск представил пикап Cybertruck грузоподъемностью 1,5 тонны и стоимостью от 40 тыс. долларов.

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