Toyota RAV4 получит новые настройки ESP после скандального «лосиного теста»

20.12.2019, 8:04, Разное

Осенью текущего года журналисты из Швеции после «лосиного теста» сделали скандальное заявление об «опасном поведении» кроссовера Toyota RAV4. Японский производитель опроверг наличие проблем с электронной системой контроля устойчивости авто, но готовит новые настройки ESP, чтобы больше не возникало сомнений в надёжности.
В ходе «лосиного теста» специалисты выявили, что у проходящего на скорости поворот Toyota RAV4 несвоевременно срабатывает система контроля устойчивости, поэтому гибридная вариация кроссовера может вставать на два колеса. То есть кроссовер не приспособлен к резким манёврам и быстрой езде. Разработчики объяснили подобный результат вероятностью некорректного проведения испытаний, объясняя, что на внутренних тестах авто показало полную безопасность на скорости, превышающей 70 км/ч.

При этом разработчики пошли на решительный шаг, приготовив новые настройки ESP для гибридной версии, а чуть позже их получит и бензиновая вариация. По имеющейся информации, новая прошивка позволяет раньше срабатывать системе стабилизации и в большей степени направлена на езду в экстремальных условиях. Подробности о настройках в Toyota RAV4 пока не разглашаются, но известно, что «заливать» их смогут по желанию покупателя прямо при покупке. Новинка может стать доступной не позднее середины следующего года.



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