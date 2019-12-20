Toyota RAV4 получит новые настройки ESP после скандального «лосиного теста»

Осенью текущего года журналисты из Швеции после «лосиного теста» сделали скандальное заявление об «опасном поведении» кроссовера Toyota RAV4. Японский производитель опроверг наличие проблем с электронной системой контроля устойчивости авто, но готовит новые настройки ESP, чтобы больше не возникало сомнений в надёжности.
В ходе «лосиного теста» специалисты выявили, что у проходящего на скорости поворот Toyota RAV4 несвоевременно срабатывает система контроля устойчивости, поэтому гибридная вариация кроссовера может вставать на два колеса. То есть кроссовер не приспособлен к резким манёврам и быстрой езде. Разработчики объяснили подобный результат вероятностью некорректного проведения испытаний, объясняя, что на внутренних тестах авто показало полную безопасность на скорости, превышающей 70 км/ч.
При этом разработчики пошли на решительный шаг, приготовив новые настройки ESP для гибридной версии, а чуть позже их получит и бензиновая вариация. По имеющейся информации, новая прошивка позволяет раньше срабатывать системе стабилизации и в большей степени направлена на езду в экстремальных условиях. Подробности о настройках в Toyota RAV4 пока не разглашаются, но известно, что «заливать» их смогут по желанию покупателя прямо при покупке. Новинка может стать доступной не позднее середины следующего года.
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