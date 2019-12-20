Ростелеком подтвердил, что готовится к учениям по изоляции Рунета.

Министерство цифрового развития и связи планирует 23 декабря проверить, как будет работать на всей территории России «суверенный интернет», говорится в телеграмме, которую ведомство отправило операторам связи.
Первым документ опубликовал телеграмм-канал «ЗаТелеком». Подлинность документа «Открытым медиа» подтвердил руководитель пресс-центра Ростелекома Андрей Поляков.
В документе сказано, что первоначально учения «по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования» сети планировали провести 19 декабря 2019 года, но затем их перенесли на 23 декабря.
Причину переноса ни Минсвязи, ни Ростелеком не объяснили.
В ходе проверки планируется проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов», а также проанализировать уязвимости в транспортных и энергетических системах, говорится в документе, опубликованном «ЗаТелеком».
В учениях, которыми будет руководить заместитель министра связи Алексей Соколов, примут участие практически все силовые ведомства и крупные интернет-провайдеры. Учения проводятся в рамках закона о «суверенном Рунете», который вступил в силу в ноябре 2019 года.
Он обязывает операторов связи устанавливать специальное оборудование, которое позволит властям фильтровать интернет-трафик и превращать российский сегмент интернета в автономный.
По мнению авторов закона, это необходимо, чтобы защитить сеть на территории России от иностранного влияния и угроз.
Вячеслав Яковлев
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