Год вертухая

Грядущий год по восточному календарю — год металлической крысы. Я не верю в астрологию и не думаю, что календари — хоть восточные, хоть западные, хоть майя — могут сказать нам что-то важное о том, каким будет этот год. Зато я верю своим глазам.

А глаза мне подсказывают, что следующий год будет в России годом вертухая.

Очень показательна в этом смысле Манежная площадь в Петербурге. Издали она смотрится великолепно: всё в бантах, шарах, огоньках и звёздах, а посередине стоит богато украшенная елка, от которой во все стороны расходятся гирлянды огоньков, накрывая огромным шатром киоски в форме избушек — такой цивилизованный святочный базар.

Ещё на площади есть концертная сцена, подиум, карусель и все прочие полагающиеся атрибуты праздника. Идиллия!

Но когда подъезжаешь к ней поближе, начинаешь замечать и другое. Чтобы освободить площадь для гуляний, её перекрыли для машин. Это логично, но работу никто не отменял, и приезжающим по делам людям нужно где-то парковаться, поэтому все прилегающие к площади улицы уставлены машинами в несколько рядов. Ладно, ради праздника можно и потерпеть — вон, красота-то какая!

Бросаешь машину, идёшь пешком и.. Натыкаешься на решётку. Высокую, прочную, железную. Ты — по одну сторону, а веселье и праздник — почему-то по другую. Пытаешься её обойти по узкому коридору между решёткой и лужей, между решёткой и стеной дома, между решёткой и другой решёткой, но не тут-то было — отгороженная территория расползлась на соседние улицы как спрут.

Ты идёшь, и идёшь, но за каждым новым поворотом тебя встречает всё та же решётка.

Наконец, находится вход — с рамками металлоискателей и охраной, разумеется. С праздничком вас, граждане, веселитесь, но не забывайте, что вас могут взорвать!

После пробежки по свежему воздуху хочется есть, но киоски на площади торгуют какой-то ерундой: чай, мёд, убогие сувениры, палки колбасы. Вот серьёзно?! Я горячего мяса хочу.

Толстенную жареную колбаску, ломоть сочной свинины, чебурек какой-нибудь, кружку глинтвейна, пирожки с разными начинками, или хотя бы сытные блины.. Да, блины!

И тут ты замечаешь в углу площади киоск Теремка. Самый обычный, но тут он как нельзя к месту. Предвкушаешь. Идешь к нему и.. Снова натыкаешься на забор!

Ограда специально сделана уступом так, чтобы отгородить его от места, где гуляют люди. Зачем?! Что может быть логичнее, чем съесть горячий блин на площади? К чему этот забор? Какой изверг его придумал?

Материшься, идешь искать выход. Какие-то пятьсот метров — и ты снова у Теремка.

Берёшь блин, ешь его, смотришь из-за решётки на всё это праздничное великолепие, и понимаешь, что оно тебя уже не радует. Что тебе не нравится бегать вдоль решёток.

Что раздающаяся со сцены тупая частушка «Ёлочки, ух ёлочки, ух ёлочки» сливается во что-то неприличное и уж как-то слишком контрастируют с убранством площади. Что ты чужой на этом празднике.

Выделили бюджет, придумали, организовали, построили — пытались сделать людям хорошо. Что-то попутно украли, разумеется, но пытались.

А получилось как всегда: снаружи дорогой фасад, а внутри — пошлятина, решётки, турникеты, рамки и охрана.

Просто объясните мне, что и от кого они защищают? Елку от нас? Отдыхающих от Теремка? Прохожих от частушек?

Никого и ни от чего, на самом деле. Просто рвётся наружу, лезет из всех щелей вертухайская природа нашей власти.

Так она хочет нас видеть — радостным стадом за железным забором. Это ей и привычнее, и приятнее, и спокойнее.

Поэтому что бы она ни строила, получается у нее всегда только одно — тюряга.

И чем ниже она опускается, чем больше изворовывается, чем показушнее становится творимое ей беззаконие, тем сильнее становится её страх перед приближающейся расплатой за всё это, а вместе с ним — инстинктивное стремление загнать всех в загоны и всё контролировать.

Судя по тому, как неотвратимо копится в обществе недовольство и как истерично власть на него реагирует, в ближайшее время нас ожидает апофеоз запретительства, и следующий год можно будет по праву называть «годом вертухая».

А сколько ещё таких лет ждёт нас впереди, зависит лишь от того, как долго до нас будет доходить, что радоваться, находясь за решёткой — это не только глупо, но ещё и унизительно.

С наступающим вас праздником, друзья, будьте свободны и счастливы!

Вадим Жартун

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