«Мохнатая» Орбакайте в сапогах-чулках атаковала сексуальностью

20.12.2019, 7:54, Разное

Дочь Аллы Пугачевой объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат в
первую ночь грядущего года премьеру – трек «Она». Артистка показала публике, в
каком необычном образе предстала на ТВ.

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