«Мохнатая» Орбакайте в сапогах-чулках атаковала сексуальностью

Дочь Аллы Пугачевой объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат в

первую ночь грядущего года премьеру – трек «Она». Артистка показала публике, в

каком необычном образе предстала на ТВ.

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