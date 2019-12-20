Гривна к доллару подорожала до 23,37 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 20 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на четыре копейки: с 23,41 грн/$ до 23,37 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся тоже на четыре копейки – с 26,02 грн/€ до 25,98 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю остался тот же – 3,74 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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