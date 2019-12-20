«Общался с арабами»: убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

В минувший четверг возле здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Убийцу ликвидировали. Следователи возбудили уголовное дело.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность преступника. Им оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Ночью в квартире мужчины были проведены обыски. Как передает «Комсомольская правда», правоохранители обнаружили семь единиц оружия.
В квартире находилась и мать злоумышленника. Рыдающая женщина раскрыла шокирующие подробности о сыне. «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», – поделилась она.
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