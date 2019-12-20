Мнение: Неинтересный теракт

…И только лишь среди чекистов

Очень мало пофигистов

Потому что чё болтать — надо родину спасать!

На фоне ставших почти непрерывными ложных (к счастью) сообщений о готовящихся терактах в самых разных зданиях Москвы (в ТРЦ, школах, детсадах и т.д.) москвичи, замученные «эвакуациями», настоящий, хотя и локальный теракт возле ФСБ восприняли довольно вяло. Как сообщают, даже реальные автоматные очереди в самом центре Москвы не вызвали особой паники. Люди все так же продолжали сидеть в кафе и ресторанах неподалеку от перестрелки и гадали в основном о том, насколько прочны витринные стекла — на случай, если в них ударит шальная пуля.

Иностранцы обычно именно это называют «русским поразительным хладнокровием».

Очередная возня с «нападением на ФСБ» в центре Москвы оказалась, как и следовало ожидать, какими-то очередными кавказскими разборками. Хотя звучало всё поначалу интригующе: «неизвестные напали на здание ФСБ на Лубянке, идет бой, в здании ФСБ введен план «Крепость»… План «Крепость» мне особенно понравился, прямо Голливуд.

Но потом сообщили, что всё банальнее — напали не на саму Лубянку, а на приемную ФСБ — то есть именно на ту ее единственную часть, которая по своей сути обращена «к народу» и уже поэтому, естественно, уязвима.

Так что всех нападавших перестреляли — и это правильно (потом, правда, стали сообщать, что нападавший был один). Жаль только, что и без потерь не обошлось. Еще бы отметил, что по радио в кои-то веки сказали про нападавших по-человечески «были убиты», вместо жуткого, принятого в последние лет 10 бюрократического «уничтожены» — как будто речь не о людях, а о тараканах. К смерти все-таки надо иметь уважение.

В целом официальная версия ФСБ, опубликованная «с пылу с жару», никакого доверия пока не вызывает. Так, стрельба на Лубянке продолжалась почти час — то есть непонятных нападавших с автоматическим оружием столько времени никак не удавалось подавить. Первоначально во всех телеграм-каналах говорилось о трех или даже пяти стрелках; теперь в ФСБ заявили, что стрелок был один; но если так — как вышло, что целых 55 минут он оставался неуязвим? У него что, была оборудованная и неприступная огневая позиция? Вроде бы возле Детского мира и Кузнецкого моста дотов не наблюдается…



Съемка нападавшего. Он вроде бы с бородой.

Впрочем, вполне вероятно, что спецслужбы, едва только «дым рассеялся», тут же по обыкновению принялись наводить тень на плетень. Если б они вот так же, хотя бы за час, могли б и с «телефонными террористами» справляться…

Но в принципе для ФСБ это, наверно, дурной знак: если на них уже просто так берут и нападают — значит, видимо, служба окончательно погрязла во всякого рода клановых разборках и «уравнялась» со всей прочей братией в погонах, утратила положение «над схваткой». Акт неуважения, в общем. Народу-то наплевать, но самим фсб-шникам, наверно, обидно.

Источник: Размышления вольного социолога

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