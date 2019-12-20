Мнение: О военно-морских победах России при Путине

Оцените фотографию ещё одного авианосца. Красавец, правда? Практически молочный брат нашего всемирно известного дымоносца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Как новенький, да?

Впрочем, … он и есть новенький. Новый, уже второй, авианосец военно-морских сил КНР «Шаньдун», спущенный на воду в апреле 2017 года и теперь доведённый до полной готовности. Как сообщается, ВМС Народно-освободительной армии Китая приняли на вооружение авианосец, «Шаньдун». Церемония передачи состоялась в порту Санья, провинция Хайнань 17 декабря. Это второй авианосец КНР после «Ляонина», который был переделан из недостроенного советского тяжёлого авианесущего крейсера «Рига» и первый построенный полностью в Поднебесной.

На китайских верфях строится и ещё один авианосец по советской схеме. Дальнейшие варианты авианосцев Китай собирается реализовать с плоской палубой – по американской схеме. И реализует ведь.

Тем временем, как сообщается, ущерб, нанесённый во время недавнего пожара авианосцу «Адмирал Кузнецов», оказался практически равен стоимости корабля. Предварительно его оценили в 95 млрд руб., дальнейшая судьба авианосца неизвестна. Стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения – 110 млрд руб.

Пожар на «Адмирале Кузнецове», как известно, произошёл на прошлой неделе. Его тушили сутки. Погибли 2 человека. И корабль, как теперь выясняется, тоже погиб.

Что, собственно, весьма наглядно иллюстрирует нынешнее состояние российского ВПК, в который за последние годы, по словам Владимира #Путин­а, влили более 3 трлн руб. только на модернизацию оборудования. Но кадры тем временем, похоже совсем деградировали…

Зато мультики делаются красивые, и заявления звучат грозные. Но может, лучше сначала заняться починкой амуниции, а уже затем вещать про амбиции, суверенитет и «можем повторить»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На территории Калужской области в скором времени заработает экотехнопарк «Калуга». В последнее время к этому объекту приковано огромное внимание. Так, свои визиты сюда успели нанести глава региона Анатолий Артамонов и даже столичный градоначальник Сергей Собянин. Впрочем, о технологиях, которые применяются на территории экотехнопарка, до сих пор известно немного. Подробно об их уникальных особенностях, а также […]