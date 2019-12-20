Актер Валерий Новиков впервые за 13 лет встретился с дочерью

Актер Валерий Новиков, известный по сериалам «Ивановы-Ивановы» и «Бессонница», встретился с дочерью Александрой, которую не видел с момента развода с бывшей женой 13 лет назад. На данный момент девушке 25 лет.

Валерий Новиков развелся с женой Ольгой из-за ее измен, пишет «Телепрограмма». Когда он узнал о «походах налево», то решил, что отцом ребенка является другой мужчина. Также у Новикова есть еще одна дочь 10-летняя Яна, которая родилась от отношений с секретарем Екатериной Денисовой. Актер также бросил и этого ребенка. С обоими дочерьми Валерий Новиков не виделся с момента расставания с их матерями.

Сейчас актер согласился принять участие в программе «На самом деле». Пройти проверку на детекторе лжи его пригласила Александра. Девушка рассказала, что неоднократно ссорилась с матерью из-за отца и она заявила, что родила не от Новикова. Александра отметила, что не понимает, по какой причине все эти годы не видела отца.

Девушка заявила, что общается с бывшей возлюбленной отца и прошла ДНК-тест на родство. В студии Валерий Новиков рассказал, что устал от неопределенности и всегда считал, что Александра его дочь, но перед разводом у него появились сомнения. Масла в огонь подливала Екатерина. С ней Новиков расстался и не знал о беременности.

В завершение программы Дмитрий Шепелев рассказал о результатах теста. Александра и Яна не являются родственницами, а значит кто-то из матерей врал актеру. Вторая экспертиза показала, что Александра и Валерий Новиковой являются родственниками. Таким образом выяснилось, что Яна не его дочь.

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