Президент и его YouTube

Пятнадцатая большая президентская пресс-конференция как памятник жанру.

Пресс-конференция идет уже три часа, помимо федеральных каналов телевидения ее транслируют несколько площадок в YouTube. Если оценить, как на традиционное выступление президента реагируют телезрители, трудно, то интернет сразу демонстрирует все необходимые цифры. Самый популярный онлайн-способ наблюдения за тем, как Владимир Путин общается с журналистами, это YouTube-канал «России 24». Видео смотрят 65 тысяч человек одновременно, это много, в чате в правой части экрана мелькают сотни комментариев, так что их невозможно успевать читать. 10 тысяч зрителей поставили президентскому шоу лайк, 45 тысяч — дизлайк. Формат, существующий почти два десятилетия, у многих жителей РФ вызывает теперь раздражение.

Можно сказать, что цифры в YouTube не показательны, в нем сидит молодой скептический электорат, и даже лица, которые в силу возраста еще не могут голосовать на выборах. На президента лучше смотреть в телевизоре, ведь там — по-прежнему стабильность и ничего не меняется. Но к концу 2019 года именно YouTube — главная медийная площадка страны, ее аудитория конкурирует с аудиторией Первого канала и должна превысить последнюю в ближайшие месяцы. Это значит, что если в Кремле хотят по-прежнему управлять страной при помощи медиасигналов и медиашоу, им нужно либо меняться самим, либо пытаться запрещать YouTube. Момент, когда они могли меняться, остался в прошлом, так что в интересах стабильности придется запретить дизлайки президенту вместе с американским видеохостингом, который делает это возможным.

Все законные ресурсы для того, чтобы поставить под контроль Рунет, у власти уже есть: напринимали как раз накануне. Достаточно объявить, например, авторов политических программы на YouTube иностранными агентами и предложить всем, кто не желает такой судьбы, перебираться на российский аналог сервиса — один из них две недели назад представил Mail.ru. 19 декабря 2019 года мы наблюдали уникальный исторический момент: власть президента уже признана госаппаратом в качестве безусловной, но житель еще может публично выразить отношение к ней, нажав кнопку в интернете. Логика власти требует, чтобы таких кнопок больше не было.

Так кончается великая эпоха, когда телевизионный авторитаризм сочетался в стране с цифровой свободой слова: выжить из этих двух систем могла только одна.

Впрочем, президент Путин призывает никого не бояться: суверенный интернет, по его словам, совсем не отрицает интернета свободного. Просто, добавляем мы от себя, государство будет чинить то, что не сломано. А как это работает, все уже видели на примере блокировки Telegram: несмотря на попытки государства улучшить Рунет, он все-таки работает, только медленнее и с перебоями.

Как бы то ни было, тема сворачивания свобод в интернете может оказаться одной из самых чувствительных для российского общества в будущем году. Об этом свидетельствует, например, история, опубликованная IT-экспертом Михаилом Климаревым в Telegram-канале «ЗаТелеком»: на 19 декабря, день пресс-конференции, были назначены масштабные учения по использованию оборудования «суверенного Рунета», но затем отдельным приказом они были перенесены на четыре дня позднее. В самом деле, если бы трансляция беседы президента с журналистами в результате «учений», оказалась бы недоступна для части граждан, вышло бы неловко. Все авторитарные режимы в мире сталкиваются с этой проблемой: интернет мешает им, но он в то же время очень нужен для того, чтобы диктовать гражданам «генеральную линию».

Представление генеральной линии в этот раз обошлось почти без сюрпризов. Путин заявил, что он не против изменения Конституции таким образом, чтобы из знаменитой фразы о двух президентских сроках убрать слово «подряд», так чтобы глава государства уж точно менялся как минимум раз в 12 лет. Вроде бы это либерализация, но тут можно увидеть и зондирование почвы: мол как бы нам еще улучшить Конституцию, раз уж мы правим слово. Не ввести ли, например, правление Государственного совета? Кастинг идей к 2024 году продолжается, теперь уже с косвенным участием самого Путина.

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Начал президент не с традиционной скучной экономики, но с экологии, заявив о том, что, хотя в РФ много проблем в этой сфере, мы их успешно решаем, и мусорный кризис преодолим, и экологически чистого топлива у нас много. Анализируя этот риторический ход, можно почувствовать некоторую ностальгию: он пришел прямиком из тех времен, когда кремлевские советники ориентировались на моду с Запада. Человеком года названа Грета Тунберг, Европу сотрясает новое экологическое движение, и мы тоже не отстаем, власти это чувствуют и знают.

Главную сенсацию пятнадцатой большой пресс-конференции сотворила журналистка «Интерфакса» Ксения Голованова, которая попросила президента прокомментировать, что стало с полицейскими, которые летом задержали Ивана Голунова. Чистки остались в прошлом, но систему надо совершенствовать, а уголовные дела против таких полицейских уже расследуются: так можно резюмировать ответ Владимира Путина. В Следственном комитете немедленно заявили, что уголовное дело и правда расследуется: начали еще вчера, 18 декабря.

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Нашему спецкору Илье Азару, просидевшему в зале 4 часа с табличкой «Новая газета. Свободу всем политзэкам», слова не дали. Не время для острых вопросов, когда такое трудное время в стране, сами понимаете.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

Источник: Новая газета

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