«Кнопкодавов» в Раде решили наказывать

Верховная рада на заседании в четверг приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте – так называемое кнопкодавство.
Законопроект поддержал 261 депутат, передает ТАСС.
Документ вводит уголовную ответственность за голосование депутатом Рады по электронной карте отсутствующего парламентария. Нарушителя ждет штраф в размере до 85 тыс. гривен (3,6 тыс. долларов).
Аппарат Рады должен будет обеспечить видеозапись процесса голосования в сессионном зале.
Ранее Верховная рада одобрила законопроект о лишении депутатов неприкосновенности.
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