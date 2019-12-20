«Кнопкодавов» в Раде решили наказывать

20.12.2019, 7:12, Новости дня

Верховная рада на заседании в четверг приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте – так называемое кнопкодавство.

Законопроект поддержал 261 депутат, передает ТАСС.

Документ вводит уголовную ответственность за голосование депутатом Рады по электронной карте отсутствующего парламентария. Нарушителя ждет штраф в размере до  85 тыс. гривен (3,6 тыс. долларов).

Аппарат Рады должен будет обеспечить видеозапись процесса голосования в сессионном зале.

Ранее Верховная рада одобрила законопроект о лишении депутатов неприкосновенности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мне кажется, что в конечном итоге разбирательства восьмидесяти разгневанных женщин против голливудского продюсера Харви Вайнштейна — женщины подтвердили свою склонную к продажности суть (я имею в виду ТОЛЬКО участвующих в этом конфликте!!!). Ибо как расценить, что «достигнуто предварительное мировое соглашение» с теми, кто ещё недавно называл себя жертвами домогательств и сексуального насилия Харви? Знаете, во […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика