ФБР раскрыло произошедшее более полувека назад похищение младенца

ФБР раскрыло резонансный случай похищения новорожденного, произошедшего в Чикаго 55 лет назад, сообщили СМИ.

Как сообщил телеканал WGN-TV, жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика 25 апреля 1964 года. На следующий день в ее палату в роддоме зашла одетая медсестрой женщина и забрала ребенка под предлогом осмотра. Затем она бесследно исчезла вместе с младенцем.

Через два года правоохранители нашли мальчика, который показался им подходящим кандидатом на роль разыскиваемого. Поскольку технологии анализов ДНК тогда не существовало, родство найденыша с четой Фрончак определили по форме ушей. Сама мать с радостью признала в нем своего сына Пола, передает РИА «Новости».

В 2014 году выяснилось, что, согласно анализу ДНК, мужчина не был связан биологическим родством с вырастившими его родителями. Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать лишь несколько месяцев назад. По данным телеканала, он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием. Пока неизвестно, намерен ли он встречаться со своей биологической матерью.

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