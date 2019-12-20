Мнение: Опубликованы фотографии стрелка с Лубянки (18+)

В телеграм-каналах появились фотографии мужчины, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, и его оружия. Канал «112» называет его имя: 39-летний Евгений Манюров из Подмосковья.



Фото: «Знахарь»



Фото: Conflict Intelligence Team



Фото: Life Shot



Фото: Life Shot

Стала известна личность преступника, который устроил стрельбу на Лубянке. По предварительным данным, это уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

112

На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27-28 ноября.

Человек по имени Евгений Манюров также упоминается в списке внешних слушателей курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В. Полетаева НИУ ВШЭ.

«Медиазона»

Стрелял он из охотничьего карабина «Сайга». При себе у него обнаружили также пистолет и нож.

Life Shot

Вечером 19 декабря у главного здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу. Погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, включая одно гражданское лицо, получили ранения разной степени тяжести. Нападавшего застрелили силовики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК). Расследованием будет заниматься центральный аппарат ведомства.

https://varlamov.ru/3718537.ht…

Источник: Конт

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