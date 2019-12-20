Мнение: Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Кошмаром для спецслужб является «сумасшедшая бабуля» — хорошо вооруженный преступник-одиночка, которому сопутствует удача. Потому что предсказать его невозможно, а предотвратить задуманное им — нереально. Похоже, именно с таким противником столкнулись российские спецслужбы вечером 19 декабря в центре Москвы. Разорившийся предприниматель из Подмосковья устроил стрельбу в квартале ФСБ на Лубянке. В это время там было как всегда многолюдно, и только по счастливой случайности никто из прохожих не погиб — легкое ранение ноги получил мужчина. А возможно, именно таким и был план преступника — атаковать исключительно сотрудников ФСБ накануне их профессионального праздника. В подробностях этой истории разбиралась «Лента.ру».

К полуночи 20 декабря личность стрелка была установлена. Про информации от источника «Ленты.ру», это 39-летний Евгений Манюров из подмосковного Подольска — юрист, в прошлом индивидуальный предприниматель. Так же известно, что он серьезно занимался практической стрельбой и в ноябре 2019 года даже занял призовое место на региональных соревнованиях Московского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. По месту его регистрации уже выехала группа опытных криминалистов СКР — но результаты их работы станут известны позже.

Сегодня именно стрелок-одиночка считается одной из главных версий происшествия у комплекса зданий ФСБ на Лубянке. Но, строго говоря, в настоящее время существует несколько версий. Правда, достаточно противоречивых.

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Первая появилась на ленте информационного агентства «Москва», причем со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. В соответствии с ней, трое неизвестных в 18:10 ворвались в здание приемной ФСБ по адресу Кузнецкий Мост, 23 и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной двое нападавших были убиты, а третий выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате погиб сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Нападавший пробежал еще около 300 метров до конца улицы Кузнецкий Мост и завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь от преследовавших его сотрудников ФСБ. Затем он добрался до Малой Лубянки, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он время от времени вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки в 19:15 преступник был убит. По данным ФСБ РФ, личности погибших устанавливаются.

Улица Большая ЛубянкаФото: Shamil Zhumatov / Reuters

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«По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт». Это сообщение было опубликовано в 19:57, а уже через 20 минут ЦОС ФСБ его опроверг. «Нападавший был один, проникновения на объекты ФСБ не было, — заявили в ведомстве. — Он ликвидирован, есть пострадавшие».

Второй версией с «Лентой.ру» поделился источник в правоохранительных органах. По его данным, мужчина, вооруженный карабином «Сайга», попытался ворваться в приемную ФСБ на Кузнецком Мосту, но, обнаружив внутри несколько вооруженных сотрудников и сложную для нападения обстановку, отказался от своего намерения и выскочил на улицу. Именно тут он открыл огонь — но исключительно по сотрудникам ФСБ и офицеру ДПС, дежурившему на площади Воровского.

«По показаниям свидетелей, когда мужчина выскочил из здания приемной ФСБ, к нему присоединились два человека, — рассказал источник «Ленты.ру». — Однако просмотр записей камер видеонаблюдения показывает, что мужчина действовал один — и эти двое, скорее всего, просто случайные прохожие, за которыми стрелок просто спрятался. Он таким образом смог пройти по всей улице Кузнецкий Мост, вплоть до Малой Лубянки, и там спрятался между колонн здания».

Вероятнее всего, стрелок хотел скрыться, но в комплексе зданий ФСБ была объявлена тревога, и все пути отхода были перекрыты офицерами дежурной смены, а позже и бойцами спецназа ФСБ, вызванными к месту происшествия. Оказавшись в окружении, преступник начал стрелять по всем, кто попадал в поле его зрения (так как место было оцеплено, это были исключительно сотрудники правоохранительных органов). В 19:15 он был ликвидирован метким выстрелом одного из спецназовцев ФСБ. При осмотре выяснилось, что у него были самодельные гранаты, которые он не использовал.

Передвижной госпиталь возле здания ФСБ на ЛубянкеФото: Shamil Zhumatov / Reuters

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Третья версия (ее распространяют сотрудники ФСБ в частных беседах) от предыдущей отличается только одной деталью: в 18:10 стрелок не пытался войти в приемную ФСБ, а, подойдя к главному зданию спецслужбы Большая Лубянка, дом 2, выстрелил в дежурившего инспектора ДПС, а уже потом открыл огонь по другим сотрудникам, используя в качестве укрытия колонны дома 4 на Большой Лубянке. Здесь, между колонн, стрелок и был ликвидирован.

Уже в 18:30 источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что Следственный комитет России после первых докладов возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Официальное сообщение об этом появилось только в 19:47, сразу после ликвидации стрелка.

Уже после первых выстрелов сотрудники ФСБ перекрыли все проходы по улице Кузнецкий Мост — но при этом в многочисленных кафе оставались люди, которые снимали происходящее на телефоны и выкладывали в сеть. Обращает на себя внимание тот факт, что Манюров, имевший возможность устроить реальное побоище с большим количеством жертв, ей не воспользовался — он не сделал ни единого выстрела в направлении многочисленных прохожих и посетителей кафе и не бросил ни одну из своих гранат. Движение общественного транспорта в районе операции было остановлено лишь к 18:45. А выходы из метро «Лубянка», особенно ближайшие к месту инцидента, так по сути и не перекрывались — пассажиров просто отправляли в обход по соседним улицам.

Лубянская площадь, возле главного здания ФСБ.Фото: АГН «Москва»

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«Я бы сказал, что это сумаcшедший одиночка, — говорит «Ленте.ру» опытный сотрудник спецслужб, много лет специализирующийся на противодействии терроризму. — Но меня смущает время и место, выбранное им для своего поступка. Это совсем не похоже на случайность».

Наш собеседник намекает на то, что начало инцидента совпало с началом торжественного заседания в Кремлевском дворце съездов, посвященного Дню сотрудников органов государственной безопасности (Дню чекиста), который отмечается 20 декабря. На нем традиционно присутствует президент РФ. Ни один профессионал в такие совпадения не поверит.

В узком кругу сейчас серьезно изучают три версии, но ни одну из них пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть — просто потому, что данных очень мало. Наготове несколько хорошо экипированных групп опытных криминалистов, но они пока ждут — место, где им предстоит работать, пока не установлено.

Действия стрелявшего никак нельзя назвать профессиональными, и то, что он сумел убить одного и ранить еще пять человек — скорее, случайность, которая улыбается новичкам. Так, он крайне неудачно выбрал место атаки, совсем не заботился о тылах и огонь вел хоть и прицельно, но суетливо. Кроме того, он, будучи хорошо экипированным, не использовал весь свой арсенал и, похоже, в какой-то момент просто растерялся.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости1/11

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Примечательно, что бойцы ФСБ в зону операции не пустили ни полицейских, ни росгвардейцев — они были задействованы только для охраны внешнего периметра и в какой-то мере — для оцепления, и то не полностью. Скорее всего, это связано с тем, что квартал ФСБ чекисты традиционно считают своей вотчиной, где «чужие не ходят». И с этой точки зрения произошедшее — серьезная оплеуха. Поэтому и появилась фраза о том, что нападение «расценивается как теракт». Напомним, Уголовный кодекс называет терактом «совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений…» То есть произошедшее в квартале ФСБ терактом назвать можно с большой натяжкой.

Теперь, когда личность стрелка установлена, есть надежда, что следователи смогут установит и его мотивы. Тогда и станет понятно случайно юрист из Подольска выбрал этот день и час, или вкладывал в свой поступок какой-то особый смысл.

https://lenta.ru/articles/2019…

Источник: Конт

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