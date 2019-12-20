Mercedes Gelandewagen сбросили с вертолета в Карелии

В Карелии двое москвичей сбросили с вертолета внедорожник Mercedes Gelandewagen, сообщили местные СМИ.

Издание «Столица на Онего», опубликовало кадры сброса автомобиля с высоты. На ролике видно, как вертолет Ми-8 несет Gelandewagen на тросе, и в определенный момент времени сбрасывает его вниз.

Как сообщили изданию представители аэропорта «Пески», двое жителей Москвы заплатили за 20 минут полета 250 тыс. рублей, остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.

«Это беспрецедентный случай. Такого еще в Карелии не было», – передает РИА «Новости» слова представителя аэропорта.

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