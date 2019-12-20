Анна Шатилова назвала «шуткой ради пиара» свадьбу Ангелины Вовк

СМИ РФ и ближнего зарубежья всколыхнула новость о возможной свадьбе Ангелины Вовк. Между тем, ее подруга Анна Шатилова называет якобы планируемое мероприятие «шуткой ради пиара».

О том, что звезда советского и российского телевидения Ангелины Вовк выходит замуж, сейчас сообщают все новостные ленты самых разных изданий. Избранником 77-летней телеведущей стал Михаил Куницин, который моложе невесты почти на 25 лет. Однако, как отмечает близкая подруга Вовк, никакого бракосочетания не планируется, а все распространяемые слухи являются не более, чем пиаром. Если подобную информацию и публикуют, то это, уверена Шатилова, всего лишь шутка.

С музыкальным критиком Вовк знакома около 15 лет, Куницин не настолько известен, как телеведущая, при этом житель до сих пор не был женат и считается завидным женихом и модником, всегда отличающимся галантностью. В свое время он работал режиссером на Первом канале в программе «Время». Сейчас Куницин все чаще появляется в сопровождении легендарной телеведущей, и даже на одном из итальянских музыкальных фестивалей, после на аналогичных культмероприятиях в Крыму они были вместе.

Причем, как отмечают многие журналисты, Вовк буквально помолодела рядом с Кунициным. Однако после появления информации о якобы свадьбе ни ведущая, ни музыкальный критик ее не комментируют. Не верят в бракосочетание и некоторые их коллеги, так, Бари Алибасов не спешит с поздравлениями, напоминая, что пиар всегда приносит новую волну популярности и повышение гонораров.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Фильм украинских продюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина и американского режиссера российского происхождения Кирилла Михановского Give Me Liberty вошел в топ-10 фильмов в рейтингах американских изданий The Hollywood Reporter и The Washington Post. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил Кохан. Независимый фильм с небольшим бюджетом оказался в одном ряду с лентами «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в […]