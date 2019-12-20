Все оттенки серого

По состоянию на сегодня уже можно четко говорить о том, что братва, выбранная весной 73%, уже расписалась в своей бездарности буквально во всем, кроме личных ништяков.

О чем можно говорить, если с разницей в неделю публикуются заявления одного из министров, который говорит, что ему явно не хватает денег и он требует повышения зарплаты, а следом, что казначейство приостанавливает платежи по целому ряду позиций, в связи с отсутствием денег.

Знающие люди говорят, что разрыв между доходами и расходами уже достигла 70 миллиардов гривен и продолжает расти. А это говорит о том, что новая власть прервала рост экономики, который наблюдался при Порохе, в связи с чем резко упали поступления в бюджет. Это и не удивительно, поскольку по крупнейшим налогоплательщикам был нанесен ряд чувствительных ударов, после чего те остановили свою работу и объявили об уходе из Украины.

Вспомним, как при Порохе мы практически каждую неделю читали новости о том, что в Украину зашла очередная международная корпорация, которая начинает строить собственную инфраструктуру и набирает людей.

Теперь таких сообщений нет в принципе, а вот противоположных – вагон и маленькая тележка.

Кроме того, был на полную запущен механизм каких-то диких преференций бородатой бабушке, которая получила скидки по тарифам чуть ли не в половину.

А ведь скидки берутся не из воздуха. Это значит, что чтобы дать бабушушке, то надо у кого-то забрать или получать намного более высокие поступления в бюджет, чтобы позволить себе эти скидки. По факту, для бабушки деньги есть, а для других статей расхода – нет. И вот в это время министр стучит ложкой в телевизор и кричит, что ему маловато будет!

Это говорит о том, что этот «спецотлов» даже не понимает, откуда и что берется. Оно, конечно, если по кабинету ездить на самокате, сидеть «на кортах» на министерском столе и жрать шаурму вместе с тур поездками в Японию, Францию и другие приятные места, таким мыслям просто не откуда будет взяться.

Не удивительно, что и на всех остальных направлениях государственной деятельности, в частности – в области международной политики, провал сменяется скандалом и все повторяется снова и снова. И ведь тут дело даже не в том, что неудачи идут за неудачами. Такое может случиться у кого угодно.

Дело в том, что эта публика даже не осознает, как позорно они ведут свои дела, а это значит, что они не извлекут никаких выводов из собственных ошибок, поскольку считают, что они их не допускают. А если что-то не складывается, то это результат не их тупости, бездарности и чванства, а чьи-то козни.

На сегодняшнем «прямом мосту» Путин фактически высморкался, подтерся и одновременно – плюнул в янелоха и никому даже в голову не приходит, что этот дед еще совсем недавно блеял о том, что он готов договариваться с кем угодно, только не с Порохом.

Благодаря экс-президенту Франции Оланду мы знаем, почему так. Именно Порох стал единственным человеком в мире, который оказался способным послать Путина на три буквы и которого Путин реально боялся, поскольку Порох принимал и поднимал ставки, а в случае чего – мог бы и мордобой в Минске устроить.

А вот это способно только пресмыкаться и рассказывать о том, как ему хочется быть таким, как Макрон, что в отличие от Трампа, у него маленький самолетик и вообще, что он маленький и серенький.

Прошло чуть более полугода и теперь даже слепые видят, что вот эта вся шобла не умеет делать ничего. Уже нет речи о том, что они могли бы что-то такое сделать новое, сильное и полезное, они не могут даже удержать того, что было создано их предшественниками.

Бездарная стая люмпена, вырвавшаяся во власть, имеет другие цели и им плевать на все, кроме своих мелких и позорных интересов.

Но у них еще есть немного времени проявить себя до такой степени, когда это станет невыносимо даже тем, кто за них голосовал.

Линия Обороны

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