«Изображает царя»: украинский журналист высмеял пресс-конференцию Путина

Президент России Владимир Путин любит изображать царя и получает извращенное удовольствие от своих пресс-конференций.
Об этом заявил украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя пресс-конференцию президента РФ по итогам 2019 года.
«Он получает определенное извращенное удовольствие от самого процесса. Он демонстрирует Западу – пресс-конференция, отвечаю на вопросы. Он смотрит на журналистов – никто не задаст ему неудобного вопроса. Если вдруг кто-то что-то скажет не то, или он оговорится, никто не рискнет об этом написать. Это царь, повелитель, который внушает ужас», – заявил Сазонов.
«В его возрасте это не очень редкая форма психического расстройства – испытывать удовльствие от того, что люди перед тобой унижаются», – добавил он.
По словам журналиста, поведение Путина на таких мероприятиях является стандартным – «донесет нужные тезисы, поулыбается, решит чью-то проблему в регионе, поругает кого-то из бояр, обязательно поговорит про Украину, назовет опять нас заблудившимся братским народом».
Сазонов подчеркнул, что с пресс-конференции не следует ждать «каких-то особых новостей».
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