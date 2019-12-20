«Изображает царя»: украинский журналист высмеял пресс-конференцию Путина

Президент России Владимир Путин любит изображать царя и получает извращенное удовольствие от своих пресс-конференций.

Об этом заявил украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя пресс-конференцию президента РФ по итогам 2019 года.

«Он получает определенное извращенное удовольствие от самого процесса. Он демонстрирует Западу – пресс-конференция, отвечаю на вопросы. Он смотрит на журналистов – никто не задаст ему неудобного вопроса. Если вдруг кто-то что-то скажет не то, или он оговорится, никто не рискнет об этом написать. Это царь, повелитель, который внушает ужас», – заявил Сазонов.

«В его возрасте это не очень редкая форма психического расстройства – испытывать удовльствие от того, что люди перед тобой унижаются», – добавил он.

По словам журналиста, поведение Путина на таких мероприятиях является стандартным – «донесет нужные тезисы, поулыбается, решит чью-то проблему в регионе, поругает кого-то из бояр, обязательно поговорит про Украину, назовет опять нас заблудившимся братским народом».

Сазонов подчеркнул, что с пресс-конференции не следует ждать «каких-то особых новостей».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Роскачество» сформировало для «Винного гида России» рейтинг лучших в стране игристых вин. В список попали напитки, производимые в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области. Лидерство досталось брюту Victor Dravigny от компании «Абрау-Дюрсо», которое получило 84 балла. За ним с небольшим отставанием следует розовое игристое вино «Мсыхако» из Краснодарского края, получившее 83,7 балла. В топ-5 […]