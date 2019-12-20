Москвичам посоветовали не ждать снега

Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до шести градусов выше нуля, в следующие пять-семь дней снега ждать не стоит, сообщил и.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Более того, вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же (теплые) температуры, как сейчас, до плюс шести градусов. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Напомним, в четверг Вильфанд рассказал, что похолодание и снег могут прийти в Москву в последнюю неделю декабря.





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