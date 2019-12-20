Мнение: Письмо: «Первые шаги, которые я задолжала»

Разбирайте самостоятельно.

Только, пожалуйста, не слушайте, как всегда, автора, которая пишет, что вдруг, внезапно начала все сама яростно портить.

Учитесь отличать ЗВ от фактов и, кстати, расскажите, основные признаки отличий. Действительно человек все портил или в описаниях — ЗВ.

chtovimeni8

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пишу в рубрику evilutilab в надежде на разбор.

Недавно я испортила отношения с мужчиной мечты, но как будто есть шанс восстановить и чувствую силы и ресурсы на это, поэтому набралась смелости написать.

Полтора месяца назад начала встречаться с С — ему 28, ОЗ чуть выше моей, оба только восстановились после тяжёлых серьёзных отношений. Он замечательный, носил на руках в прямом и переносном смысле, тонна заботы, нежности, готовит шикарные ужины, ходим в кафе, гуляем, кино, общаемся до утра и секс отличный. Я придумываю нам интересные занятия, тоже готовлю, стараюсь быть ласковой. Но через недели две у меня открылась пасть и мне было всего мало. Хотелось больше инициативы, больше внимания, цветов хотелось и я начала это высказывать. Требовала, воротила нос, отмораживалась, мне всё казалось, что я достойна бОльших ухаживаний. Сокрушалась, что сама всё испортила, инициировав секс спустя мало встреч. Сейчас понимаю, что просто зажралась и о**ела.

Позволяла себе грубое поведение.иногда повышала голос, несколько раз во время ссор посреди ночи собиралась уехать со словами «мне всё это надоело, ну нафиг». Он удерживал и успокаивал. Наверное, это как раз были те «пики» когда я была неправа. И они потом прилетели обратно очень больно. С всегда был рационален, решал проблемы разговорами, а я наоборот истерила. На утро мирились и снова старалась быть нежной кошечкой.

Прошёл примерно месяц. После очередной ссоры, где я высказывала одни и те же претензии и порывалась свалить (в надежде, что он меня остановит, поцелует и скажет, что это всё ерунда. Наверное, я просто беладонна, которой нужны «тёмные эмоции») С говорит, что я права и всё дело в чувствах. Спрашиваю в твоих или моих?

Говорит, что у обоих чувств особо нет, мы много ругаемся, мало разговариваем и у нас нет эмпатии. Что у него ещё недели две назад они на спад пошли, он только осознал и т к уважает себя и меня, то говорит об этом сразу и честно.

Я опешила, явно не ожидала такого развития событий, (штурманила много) ведь он сам говорил, что раз мы пара, то нужно решать конфликты, мы в одной лодке. Переспросила несколько раз, чтобы убедиться, что он не со злости говорит, а это действительно давно началось. Сказала, что это очень грустно, что у меня чувства к нему есть, но раз так, но мне больше нечего у него делать и направилась к двери.

Стояли обнимались с мокрыми глазами. Дальше С говорит, что возможно совершает ошибку, что что-то чувствует, но слабо, что я замечательная и обид на меня не держит. От этих слов у меня случилась истерика и я убежала, некрасиво разревевшись. С не остановил.

Дома задыхалась от злости и обиды, накрыло очень сильно, как я вообще не ожидала. Всё свободное от работы время проводила на фестивале кино, виделась с друзьями,сходила в клуб и много тренировалась дома. Осознала, что была везде неправа, отрефлексировала его высоченную СЗ. Поняла,что виновата перед полем, С относился ко мне серьёзнее, больше вкладывался и первый шёл на уступки.

Не хватило силы воли выдержать дистанцию и через несколько дней сама написала с просьбой встрече. Он был в гостях у друзей и домой пришёл только в полночь. Я приехала, была весела, болтала на отвлечённые темы, закончилось страстным сексом. Потом поговорили, С повторил, что очень хорошо ко мне относится, эмоции есть, но совсем не такие сильные как в начале и что обычно у него влюблённость бывает гораздо сильнее.

Как будто ему просто было жалко меня бросить. Сказала,что не верю, что так быстро всё проходит, это всё зимняя апатия и давай попробуем повстречаться ещё несколько недель, а там посмотрим.

На этом и решили. Я прямо физически чувствую, что ему это всё втягость, первая почти не пишу, занимаюсь работой, тренировками, вылизываю квартиру и езжу помогаю по дому родителям.

В переписках стараюсь быть интересной, ведём по ночам глубокие беседы на разные темы, но без романтического подтекста. Придумываю интересные ему мероприятия/места для встреч, в постели выкладываюсь сильно больше, не ною, ничего не прошу, много хвалю, стараюсь быть максимально ненавязчивой и лёгкой.

Мне очень важно компенсировать своё дурное поведение, как минимум за тем, чтобы потом не мучиться, что «я могла бы всё исправить», «просто я была холодная не делала это и это». Теплится надежда, что отношения возможно восстановить. Стараюсь прокачивать свои ресурсы, чтобы стать интереснее для С и самой не скатиться в тряпочку, потому что уже рефлексирую зависимость от С. Не очень понимаю, вся эта моя инициатива и горячее поведение, это подстройка снизу, корона победительницы, слив или просто первые шаги, которые я задолжала.

Подскажите, пожалуйста, как избавиться от хвостов,если/когда С меня бросит, как выбраться из зависимости, и есть ли шанс построить с ним гармоничные отношения.

Отрефлексировала у себя Штурмана и Сокровище, стараюсь читать мантры и работать над границами.

Огромное спасибо за ваш труд, блог и книгу!

С уважением, Елена.

Источник: Эволюция

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