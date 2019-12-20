Стрельба на Лубянке в день контрразведчика

20.12.2019, 6:31, Новости дня

Все, что нужно знать рано утром 20 декабря



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Последнее: «Роскачество» сформировало для «Винного гида России» рейтинг лучших в стране игристых вин. В список попали напитки, производимые в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области. Лидерство досталось брюту Victor Dravigny от компании «Абрау-Дюрсо», которое получило 84 балла. За ним с небольшим отставанием следует розовое игристое вино «Мсыхако» из Краснодарского края, получившее 83,7 балла. В топ-5 […]

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