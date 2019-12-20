В Индии презентовали новый бюджетный седан Hyundai Aura

Представитель южнокорейского автопрома — компания Hyundai презентовала в Индии новый бюджетный седан Aura. С начала следующего года меньшая и более дешёвая «копия» Solaris станет доступной для приобретения.

В ходе презентации подтвердилась появлявшаяся ранее информация о габаритах седана бюджетного сегмента Hyundai Aura. Так, длина авто равняется 3,99 м, ширина – 1,68 м, высота – 1,52 м, а колёсная база – 2,45 м. В экстерьере модели присутствуют «черты» хэтчбека Grand i10 Nios, но при этом у седана иная решётка радиатора, светодиодные дневные ходовые огни, бамперы и задние фонари. Относительно салона производитель сохранил интригу, скрыв интерьер за полностью тонированными стёклами, но, предположительно, он также будет иметь много схожего с внутренним убранством хэтчбека.

Под капотом Hyundai Aura предусмотрено несколько вариаций двигателей. В первую очередь это бензиновый 1,2-литровый «атмосферник» мощностью 83 л.с. Также покупателям предложат вариант с 1,2-литровой дизельной «турботройкой», метановым двигателем с таким же рабочим объёмом, как и предыдущие, а также литровым T-GDI, выдающим мощность вс100 «лошадей». Стоимость седана пока не сообщается и, вероятно, её объявят уже перед «стартом» продаж.

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