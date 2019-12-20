Экс-советник Рейгана оценил шансы Трампа на переизбрание

Вынесенный президенту США Дональду Трампу в Палате представителей импичмент не снизит его шансы на переизбрание в 2020 году, уверен бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«По мере того как разворачивается процедура импичмента, общественность становится настроенной против него (импичмента – прим. ВЗГЛЯД), понимая, что речь идет об исключительно политических приемах», – приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил экономист, Демпартия надеялась, что «какая-то грязь пристанет к Трампу и уменьшит его шансы на переизбрание», однако пока импичмент помогает действующему президенту США.

Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявили импичмент. Американский лидер назвал голосование «политическим самоубийством» Демократической партии и выразил уверенность, что все обвинения будут сняты во время рассмотрения этого вопроса в Сенате. Также Трамп пожелал, чтобы процесс в рамках импичмента в Сенате был запущен незамедлительно.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции не согласился с прозвучавшим мнением, что дни президентства Дональда Трампа в США сочтены. Происходящее в США глава российского государства назвал продолжением внутриполитической борьбы.

Американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что вероятность импичмента близка к нулю. Республиканское большинство в Сенате закроет эту историю максимально быстро, уверен эксперт.





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