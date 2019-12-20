Мнение: Информационная удавка

Что за стрельба возле ФСБ — непонятно. Однако ясно, что в любой нормальной стране именно с этого, а не с дурацкой пресс-конференции президента, в которой сотый раз (и в издевательском ключе) пережевывается давно известное, начинались бы все выпуски новостей в нормальной стране.

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Источник: Размышления вольного социолога

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