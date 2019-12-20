Мнение: Информационная удавка

Что за стрельба возле ФСБ — непонятно. Однако ясно, что в любой нормальной стране именно с этого, а не с дурацкой пресс-конференции президента, в которой сотый раз (и в издевательском ключе) пережевывается давно известное, начинались бы все выпуски новостей в нормальной стране.
Почитать на Дзене: https://zen.yandex.ru/media/sapojnik/neinteresnyi-terakt-5dfbf4b4fc69ab00aedb8f91
Источник: Размышления вольного социолога
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Роскачество» сформировало для «Винного гида России» рейтинг лучших в стране игристых вин. В список попали напитки, производимые в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области. Лидерство досталось брюту Victor Dravigny от компании «Абрау-Дюрсо», которое получило 84 балла. За ним с небольшим отставанием следует розовое игристое вино «Мсыхако» из Краснодарского края, получившее 83,7 балла. В топ-5 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названы главные конкуренты России по могуществу / 16 декабря
- Иванка Трамп прогулялась по оливковой плантации Марокко в туфлях из переработанных бутылок / 14 ноября
- Мнение: Вот такие двойные стандарты у феминисток. / 27 ноября
- Володин рассказал о строительстве «Парка покорителей космоса» / 9 ноября
- В России появится приложение с предупреждением о приближении машин / 29 ноября
- Мнение: С Днем рождения, Патрисия! / 5 декабря
- Хакер с «Планеты карт» / 17 ноября
- В Великобритании было обнаружено редкое изображение Елизаветы I / 29 ноября