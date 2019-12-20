Александр Васильев вспомнил об эротичности Анастасии Вертинской на сцене

Отечественный историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев на странице в Instagram поделился воспоминаниями об эротичности Анастасии Вертинской на сцене. Сегодня, 19 декабря, народная артистка РСФСР отмечает 75-й юбилейный день рождения.

В юности Александр Васильев неоднократно наблюдал за игрой Анастасии Вертинской, так как подрабатывал в качестве бутафора в «Современнике». Особенно ему запомнился спектакль «Двенадцатая ночь», к котором актриса перевоплощалась в Оливию. Она появлялась на сцене в траурном наряде с плотной вуалью, а когда поднимала её, то зал буквально «задерживал дыхание» от восторга. В то время в Советском Союзе было не принято демонстрировать сексуальность, поэтому наряд Вертинской в совокупности с идеально красивой внешностью, по мнению Васильева, оставляли незабываемые впечатления.

Личное знакомство Александра Васильева и Анастасии Вертинской произошло благодаря Станиславу Садальскому в театральном буфете. Актриса тогда произнесла фразу о «букве ять, которую знают все», что впоследствии не раз вспоминалось во время чаепитий в парижской квартире историка моды. К слову, именно Вертинская дала Васильеву рекомендации для вступления в ВЛКСМ, когда он готовился к экзаменам в Школу-студию МХАТ.

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