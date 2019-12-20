Александр Васильев вспомнил об эротичности Анастасии Вертинской на сцене

20.12.2019, 6:04, Разное

Отечественный историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев на странице в Instagram поделился воспоминаниями об эротичности Анастасии Вертинской на сцене. Сегодня, 19 декабря, народная артистка РСФСР отмечает 75-й юбилейный день рождения.
В юности Александр Васильев неоднократно наблюдал за игрой Анастасии Вертинской, так как подрабатывал в качестве бутафора в «Современнике». Особенно ему запомнился спектакль «Двенадцатая ночь», к котором актриса перевоплощалась в Оливию. Она появлялась на сцене в траурном наряде с плотной вуалью, а когда поднимала её, то зал буквально «задерживал дыхание» от восторга. В то время в Советском Союзе было не принято демонстрировать сексуальность, поэтому наряд Вертинской в совокупности с идеально красивой внешностью, по мнению Васильева, оставляли незабываемые впечатления.

Личное знакомство Александра Васильева и Анастасии Вертинской произошло благодаря Станиславу Садальскому в театральном буфете. Актриса тогда произнесла фразу о «букве ять, которую знают все», что впоследствии не раз вспоминалось во время чаепитий в парижской квартире историка моды. К слову, именно Вертинская дала Васильеву рекомендации для вступления в ВЛКСМ, когда он готовился к экзаменам в Школу-студию МХАТ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Роскачество» сформировало для «Винного гида России» рейтинг лучших в стране игристых вин. В список попали напитки, производимые в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области. Лидерство досталось брюту Victor Dravigny от компании «Абрау-Дюрсо», которое получило 84 балла. За ним с небольшим отставанием следует розовое игристое вино «Мсыхако» из Краснодарского края, получившее 83,7 балла. В топ-5 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика