На Дальнем Востоке более 90 детсадов получили сообщения о минировании.

Во время эвакуации одного из них умерла воспитательница.

Более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока получили сообщения об угрозах взрыва. Об этом ТАСС рассказали в администрациях городов.

В Хабаровске эвакуировали более 10,9 тысяч детей и двух тысяч сотрудников дошкольных учреждений. В Комсомольске-на-Амуре угрозы поступили в 25 детсадов, эвакуировано более пяти тысяч детей, в Биробиджане — 13 дошкольных учреждений. По итогам проверок, которые провели взрывотехники и кинологи, информация о минировании не подтвердилась.

Во время эвакуации детского сада № 24 в Биробиджане умерла 73-летняя воспитательница, сообщает пресс-служба администрации города. Валентине Сигаевой стало плохо, когда она выводила детей из здания. К месту приехала скорая помощь, но спасти женщину не удалось. Мэрия города выразила соболезнования близким Сигаевой.

Источник: Новая газета

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