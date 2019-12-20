«Ушлая дурнушка»: молодой избраннице Петросяна влепили смачную пощечину

Девушка обрушилась на избранницу Евгения Вагановича с жесткой критикой, на все лады распекая Татьяну и отмечая, что та слишком далека от мира моды. Стоит заметить, что Брухунова славится своей любовью к дорогим предметам гардероба и аксессуарам.

«Брухунова в «Модном приговоре» – это ржака. Где Танечка и где, простите, мода?

Нет, я понимаю, откуда у этого явления ноги растут. Благодаря идиотскому

сериалу «Секс в большом городе» уродливых шмоточниц стали называть

стильными женщинами. Сначала – на Западе, потом – и у нас. Это неправильно. Уродина – это просто уродина, не более того. Давайте уже, наконец, называть вещи своими именами», – высказалась Лена в своем блоге LiveJournal.

Миро прошлась и по внешним параметрам Брухуновой. Блогер заметила, что у избранницы Петросяна совсем «не стильное» лицо. Девушка подчеркнула, что в ситуации с Татьяной вряд ли поможет умелый макияж, т.к. черты лица за ним не спрятать.

«Лица бывают стильными. Лица бывают нейтральными. Лица бывают колхозными.

Нейтральное лицо можно апгрейдить до стильного при помощи прически,

одежды, макияжа. Деревенскую ряшку – нет. Во что Танечку ни ряди, она так и останется ушлой дурнушкой с плохим вкусом, которая увела из семьи старого Петросяна», – подметила блогер.

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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 17 Дек 2019 в 10:32 PST

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