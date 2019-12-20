Названа выгода РФ от изменения климата

В связи с изменением климата в 21-м веке водные ресурсы РФ могут увеличиться на 8-10%, говорится в государственном докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».

В докладе сказано, что в большинстве российских регионов следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15%. При этом в ряде густонаселенных регионов – на территориях субъектов Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, – следует ожидать уменьшения годового стока рек от 5 до 15%.

«В целом для территории РФ наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8-10%», – передает РИА «Новости» содержание документа.

Составители доклада также указывают, что в ряде промышленно развитых районов страны (Москва, Санкт-Петербург и др.) интенсивная эксплуатация подземных вод вызывает постоянное снижение их уровня (до 1 метра в год).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что изменение климата способно принести РФ гигантские выгоды.





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